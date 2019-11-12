ЮНИСЕФ заявил о гибели более 800 тысяч детей в 2018 году от пневмонии

Более 800 тыс. детей в возрасте до пяти лет умерли в 2018 году в ряде стран из-за пневмонии, говорится в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Отмечается, что ежедневно от пневмонии в этом возрасте погибает около 2200 детей.

Сообщается, что наиболее критическая ситуация сложилась в Нигерии, где в минувшем году из-за этого заболевания скончались 162 тыс. детей. В свою очередь, в Индии погибли 127 тыс., Пакистане — 58 тыс., Демократической Республике Конго — 40 тыс., Эфиопии — 32 тыс. детей.

По словам исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор, спасение миллионов жизней возможно при более ответственном отношении мирового сообщества к профилактике и лечению пневмонии.

Как отмечают специалисты, в первую очередь заболеванию подвержены дети со слабой иммунной системой, живущие в условиях недостатка пищи и загрязнённой окружающей среды.

Тем не менее, пневмония может быть предотвращена при помощи вакцин и антибиотиков.

Ранее заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадора по Свердловской области Анжелика Пономарёва в беседе с Nation News рассказала о закрытии региональных детских садов и школ из-за высокого уровня заболеваемости пневмонией.

Согласно её заявлению, наиболее крупные показатели заболеваемости населения — у детей раннего возраста.