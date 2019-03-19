Названы самые распространённые детские заболевания в России

В Росстате назвали самые распространённые заболевания среди детей от 0 до 14 лет в 2017 году. С соответствующими данными статистической службы ознакомился RT.

Чаще всего диагностируются болезни органов дыхания (согласно Международной классификации болезней МКБ-10, к ним, в частности, относятся грипп, ОРВИ и пневмония). В 2017 году от них пострадали более чем 30 млн детей до 14 лет.

На втором месте — травмы, отравления и другие внешние причины. Из-за них к врачу обратились около 2,6 млн детей.

Далее идут некоторые инфекционные и паразитарные заболевания (1,7 млн), болезни кожи и подкожной клетчатки (1,7 млн), органов пищеварения (1,6 млн).

Новообразования (развитие доброкачественных и злокачественных опухолей органов и тканей) были диагностированы у 121,4 тыс. детей — заболевание не вошло в десятку самых распространённых.

Ранее в Минздраве сообщили, что за последние 17 лет средний возраст, когда подростки приобщаются к употреблению алкоголя, наркотиков и табака, увеличился в среднем на 2—3 года.

Так, к 2017 году у российских мальчиков и девочек пик приобщения к наркотическим веществам сместился с 13—14 лет на возрастной интервал 15—16 лет.

В Минздраве такие изменения считают статистически значимыми и положительными.