В ЮНИСЕФ назвали причину эпидемий кори в ряде стран за прошедшие 8 лет

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В ЮНИСЕФ заявили, что отсутствие прививок от кори у 169 млн детей в 2010—2017 годах привело к эпидемиям данной болезни в ряде стран.
В ЮНИСЕФ назвали причину эпидемий кори в ряде стран за прошедшие 8 лет
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте организации. 

Отмечается, что в указанный период без прививок от кори оставались свыше 21 млн детей ежегодно, что и стало причиной вспышек эпидемии кори в различных странах мира.

«Основа для глобальных вспышек кори, свидетелями которых мы сегодня являемся, была заложена несколько лет назад. Вирус кори всегда найдёт непривитых детей. Если мы серьёзно настроены на предупреждение распространения этого опасного, но предотвратимого заболевания, необходимо привить каждого ребёнка как в богатых, так и в бедных странах», — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

В ЮНИСЕФ указали, что за первые три месяца 2019 года по всему миру было зарегистрировано свыше 110 тыс. случаев кори, что почти на 300% выше, чем за тот же период в прошлом году.

Ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщил, что почти 42 тыс. человек в стране заболели корью с начала года.

8 апреля телеканал «360» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщил, что россияне могут бесплатно сделать прививку от кори до 1 октября. Вакцинацию можно пройти в любой медицинской организации по месту жительства.

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