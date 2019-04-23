Почти 42 тысячи человек на Украине заболели корью с начала года

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщил, что почти 42 тыс. человек в стране заболели корью с начала года.

«С начала года (с 28 декабря 2018-го до 18 апреля 2019-го) корью заболели 41 640 человек — 19 271 взрослый и 22 369 детей», — указывает ведомство.

Уточняется, что от осложнений кори умерли 15 человек.

Ранее ФАН писало, что украинский Минздрав сообщил о случаях заболевания корью среди сотрудников ведомства.

8 апреля телеканал «360» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщил, что россияне могут бесплатно сделать прививку от кори до 1 октября. Вакцинацию можно пройти в любой медицинской организации по месту жительства.