Минздрав: в прошлом году более 54 тысяч украинцев заболели корью

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что более 54 тыс. украинцев заболели корью в 2018 году.

«По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 52-ю неделю 2018 года корью заболели ещё 2154 человека — 865 взрослых и 1289 детей. Всего в 2018 году корью заболели 54 481 человек (20 204 взрослых и 34 277 детей)», — указали в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что больше всего болеют корью в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший. С начала года самые высокие показатели заболеваемости были зафиксированы во Львовской (11 873 человека) и Ивано-Франковской областях (5617 человек).

В сентябре Министерство образования и науки Украины совместно с Минздравом представило указ, который запрещает непривитым детям посещать занятия в школах и детсадах.