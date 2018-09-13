На Украине запретили пускать на занятия в школы и детские сады непривитых детей

Министерство образования и науки Украины совместно с Министерством здравоохранения страны представило указ, который запрещает непривитым детям посещать занятия в школах и детских садах.

Соответствующий документ был опубликован на сайте Минздрава Украины.

Отмечается, что данное правило не будет касаться только тех детей, у которых имеются медицинские противопоказания к вакцинации.

«Сейчас на Украине наблюдается неустойчивая эпидемическая ситуация по инфекционным болезням, а заболеваемость корью, краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем, дифтерией приобретает угрожающий характер. С началом учебного года риск заболеть этими инфекциями увеличивается», — пояснили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что требование, содержащееся в указе, предусмотрено статьей 15 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней».

«Согласно этой статье, детям, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок, посещение детских учреждений не разрешается», — добавляется в документе.

Ранее в Минздраве Украины заявили, что страна лидирует по распространению кори в Европейском регионе.

12 сентября газета «Известия» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову писало, что в России выросло количество россиян, делающих прививки от инфекционных заболеваний.