В России выросло число россиян, делающих прививки от инфекционных заболеваний

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В России выросло количество россиян, делающих прививки от инфекционных заболеваний, сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
В России выросло число россиян, делающих прививки от инфекционных заболеваний
  • РИА Новости

«Мы плотно занимаемся корью, потому что Россия в окружении стран с очень высоким уровнем заболеваемости. Нам нужно этому противостоять. Уровень заболеваемости даже в приграничных районах не выше обычного, у нас нет вспышек, мы защитились», — отметила она.

По её словам, люди иммунизируются.

Как рассказала Попова, на фоне угрозы из 600 тыс. человек, отказывавшихся от прививок или имевших медицинские отводы, 200 тыс. уже привиты за короткий период.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове в сентябре пройдёт бесплатная вакцинация от гриппа.

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