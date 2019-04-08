Более 37 тысяч человек на Украине заболели корью с начала года

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщил, что более 37 тыс. человек в стране заболели корью с начала года.

«С начала года (с 28 декабря 2018 до 4 апреля 2019 года) корью заболели 37 328 человек — 17 016 взрослых и 20 312 детей. От осложнений кори умерли 14 человек», — отмечается в заявлении.

В ведомстве отметили, что в последнее время на Украине фиксировалось падение уровня заболеваемости корью, однако в настоящий момент вновь наблюдается тенденция к росту.

Ранее ФАН писало, что украинский Минздрав сообщил о случаях заболевания корью среди сотрудников ведомства.

8 апреля телеканал «360» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщил, что россияне могут бесплатно сделать прививку от кори до 1 октября. Вакцинацию можно пройти в любой медицинской организации по месту жительства.