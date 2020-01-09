Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.

Об этом информирует Центральное телевидение КНР со ссылкой на группу специалистов, проводивших лабораторные исследования вируса.

«После испытаний методом нуклеиновой кислоты было выявлено 15 подтверждённых случаев заболевания новым видом коронавируса. Эксперты предварительно установили, что причиной случаев заболевания этой неизвестной вирусной пневмонией стал новый вид коронавируса», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что необходимо дальнейшее эпидемиологическое расследование и исследование клинических проявлений заболевания.

Ранее департамент здравоохранения Гонконга принял решение усилить режим санитарного контроля из-за вспышки в городе Ухань пневмонии неизвестного происхождения.

3 января Комитет по делам здравоохранения города Ухань заявил, что 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии, состояние 11 оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением.