В Гонконге усилили санитарный контроль из-за неизвестной пневмонии

Департамент здравоохранения Гонконга принял решение усилить режим санитарного контроля из-за вспышки в городе Ухань пневмонии неизвестного происхождения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Учитывая развитие событий, центр защиты принял решение о повышении уровня наблюдения», — указывается в заявлении.

Уточняется, что Центр защиты здоровья усилил санитарный контроль в пунктах пропуска. Вместе с тем 4 января в международном аэропорту Гонконга были установлены дополнительные системы измерения температуры тела для пассажиров, прибывающих из Уханя.

Как поясняет ведомство, пассажиры, у которых выявят соответствующие симптомы, будут отправлены на карантин.

«Врачи должны оповещать Центр защиты здоровья, если они имели контакт с пациентами с повышенной температурой, с сильными респираторным симптомом или симптомами пневмонии», — добавили в департаменте.

Ранее Комитет по делам здравоохранения города Ухань заявил, что 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии, состояние 11 оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением.