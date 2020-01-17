В КНР ещё один человек умер от нового типа коронавируса
«Два человека умерли, состояние остальных оценивается как стабильное», — цитирует РИА Новости сообщение городского комитета по вопросам здравоохранения.
Отмечается, что всего в городе зарегистрирован 41 случай заболевания новым вирусом.
Из числа заразившихся, 12 человек выписались из больницы, пятеро находятся в тяжёлом состоянии, состояния остальных оценено как стабильное.
11 января в городе Ухань один человек, который заболел новым типом коронавируса, скончался.