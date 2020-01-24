Эксперт оценил ситуацию вокруг распространения коронавируса

Главный врач ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев оценил ситуацию вокруг распространения коронавируса.

«Если говорить с позиции данных, что у нас есть, то вирус передаётся от человека к человеку. Основной путь — воздушно-капельный. В большей степени риску подвергаются лица с ослабленным иммунитетом: дети, пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как считает эксперт, стоит использовать медицинские маски, которые нужно менять каждые два часа, а также тщательно следить за гигиеной.

Тем, кто находится в Китае, Токарев советует не есть мясо и морепродукты, которые недостаточно термически обработаны.

Ранее, как сообщало ФАН, в посольстве России в Китае прокомментировали ситуацию в Ухани.