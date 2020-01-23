Первые случаи заражения новым коронавирусом зафиксировали во Вьетнаме

Заместитель министра здравоохранения Вьетнама Нгуен Чыонг Шон заявил, что в стране зафиксировали два первых случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV.

Как сообщает ТАСС, коронавирус был диагностирован у двух граждан Китая 1954 и 1992 годов рождения — отца и сына. Они прибыли во Вьетнам в составе туристической группы.

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки людей заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства уже приняли меры в связи с появлением данного вируса. Например, аэропорты США, Великобритании, России и ряда других стран начали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, однако 2019-nCoV продолжает распространяться. Больных зафиксировали уже в США, Сингапуре и других государствах.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 617, а два города уже изолированы из-за коронавируса.

Подробнее — в материале RT.