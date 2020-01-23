Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 610

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Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 617.
Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 610
  • © Miguel Candela/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что больше всего заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (444 случая). В этом же регионе находились все, кто умер из-за 2019-nCoV.

В тройку наиболее пострадавших от инфекции регионов входят также провинция Гуандун (32 случая) и Чжэцзян (27 случаев).

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки людей заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса.

Различные государства мира уже приняли меры в связи с появлением данного вируса. Например, аэропорты США, Великобритании, России и ряда других стран начали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по планете и даже заражать врачей.

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