В Китае подтвердили случаи заражения медиков новым типом коронавируса

Случаи заражения новым типом коронавируса медицинского персонала в городе Ухань провинции Хубэй подтверждают факт передачи инфекции воздушно-капельным путём и свидетельствуют о необходимости принять дополнительные профилактические меры внутри больниц, заявили в комитете по вопросам здравоохранения КНР.

«Мы очень опечалены сообщениями о том, что подтвердились случаи заболевания медицинских сотрудников... Они непрерывно находятся с больными, постоянно перерабатывают, каждая смена длится более десяти часов. Помимо этого, медики должны носить специальную защитную одежду, средства защиты», — приводит РИА Новости слова замдиректора управления по медицинским делам Цзяо Яхуэй.

Она подчеркнула, что в настоящее время планируется пересмотреть используемые стандарты индивидуальной защиты медперсонала для более жёсткого контроля за нераспространением инфекции.

Кроме того, началась подготовка тренингов для медработников.

«Процессы развития и изменения этого заболевания на ранних стадиях и сейчас отличаются, поэтому нам также следует корректировать надлежащим образом и меры по защите и контролю за внутрибольничной инфекцией», — добавила представитель здравоохранения.

Ранее замглавы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь заявил, что угроза распространения нового коронавируса растёт из-за возможных мутаций.

По последним данным, жертвами нового типа коронавируса в КНР стали девять человек, ещё 440 заражены.

Первый случай заболевания был зафиксирован в американском Сиэтле.