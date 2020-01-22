В Китае подтвердили случаи заражения медиков новым типом коронавируса
- Reuters
«Мы очень опечалены сообщениями о том, что подтвердились случаи заболевания медицинских сотрудников... Они непрерывно находятся с больными, постоянно перерабатывают, каждая смена длится более десяти часов. Помимо этого, медики должны носить специальную защитную одежду, средства защиты», — приводит РИА Новости слова замдиректора управления по медицинским делам Цзяо Яхуэй.
Она подчеркнула, что в настоящее время планируется пересмотреть используемые стандарты индивидуальной защиты медперсонала для более жёсткого контроля за нераспространением инфекции.
Кроме того, началась подготовка тренингов для медработников.
«Процессы развития и изменения этого заболевания на ранних стадиях и сейчас отличаются, поэтому нам также следует корректировать надлежащим образом и меры по защите и контролю за внутрибольничной инфекцией», — добавила представитель здравоохранения.
Ранее замглавы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь заявил, что угроза распространения нового коронавируса растёт из-за возможных мутаций.
По последним данным, жертвами нового типа коронавируса в КНР стали девять человек, ещё 440 заражены.
Первый случай заболевания был зафиксирован в американском Сиэтле.