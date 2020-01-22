В Китае предупредили о возможных мутациях нового типа коронавируса

Заместитель главы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь заявил, что риск распространения нового типа коронавируса растёт из-за возможных мутаций.

«В последнее время число подтверждённых случаев заражения значительно увеличилось, и это, несомненно, связано с тем, что мы всё больше и больше узнаём об этом вирусе», — цитирует РИА Новости Ли Биня.

Он также предупредил, что существует возможность мутации вируса.

По его словам, заболевание передаётся преимущественно воздушно-капельным путём.

Ранее стало известно, что жертвами нового типа коронавируса в Китае стали девять человек, ещё 440 человек заражены.

Также сообщалось, что первый случай данного вируса зафиксирован в Соединённых Штатах. Заболевание диагностировано у одного человека в Сиэтле.