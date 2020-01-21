«Очень большое обновление»: Путин о составе нового правительства России

В Шереметьеве усилили санитарно-эпидемиологический контроль

Короткая ссылка
В московском аэропорту Шереметьево усилили санитарно-эпидемиологический контроль на рейсах из Китая в связи с распространением в КНР нового коронавируса.
В Шереметьеве усилили санитарно-эпидемиологический контроль
  • РИА Новости

«Санитарно-эпидемиологический контроль на рейсах из КНР в Шереметьеве усилен», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аэропорта.

Отмечается, что «на санитарно-карантинный пункт Роспотребнадзора в международном аэропорту Шереметьево оперативно поступает актуальная информация об обстановке в эпидемиологически неблагополучных, по данным ВОЗ, странах».

Как уточняется, специалисты санитарно-карантинного пункта осуществляют дистанционную термометрию пассажиров, которые прибывают из Китая, используя переносные и стационарные тепловизоры.

При выявления у пассажира повышенной температуры на борт немедленно вызывается медицинская бригада здравпункта аэропорта. В случае обнаружения характерных симптомов коронавирусной инфекции пассажира изолируют в специальное помещение и госпитализируют в специализированное лечебное учреждение (инфекционную больницу) для дополнительного обследования.

Ранее сообщалось, что российские власти усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе с Китаем в связи с распространением в КНР нового коронавируса. 

Также стало известно, что Роспотребнадзор разработал средства для лабораторной диагностики нового коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить