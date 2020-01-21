Разработаны средства для лабораторной диагностики нового коронавируса

Роспотребнадзор разработал средства для лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что были разработаны два независимых средства для диагностики.

В ведомстве пояснили, что одно из них непосредственно выявляет новый коронавирус, а второе может быть использовано как для диагностирования заболевания, вызванного новым коронавирусом, так и для выявления другого опасного заболевания — тяжёлого острого респираторного синдрома (ТОРС, или SARS), также известного как атипичная пневмония.

Как заявляют в Роспотребнадзоре, разработанные средства дают возможность обнаруживать заболевание уже на ранних стадиях, что позволяет осуществлять экстренную лабораторную диагностику случаев, подозрительных на инфекцию, вызванную новым коронавирусом.

Также сообщается, что тактика противоэпидемических мер будет корректироваться с учётом поступающей из Китая и Всемирной организации здравоохранения информации.

Ранее сообщалось, что российские власти усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе с Китаем в связи с распространением в КНР нового коронавируса.