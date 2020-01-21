Контроль на российской границе усилили из-за коронавируса в Китае

Российские власти усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе с Китаем из-за распространения в КНР нового коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат и.о. вице-премьера России Татьяны Голиковой.

По её словам, правительство проводит все необходимые мероприятия, направленные на снижение рисков для здоровья российских граждан.

Помимо усиления контроля, на границе отработан алгоритм действий при выявлении лиц с признаками инфекционного заболевания.

Также были проработаны вопросы касательно немедленной изоляции заразившихся, медицинского наблюдения за контактными больными и проведения лабораторной диагностики в учреждениях Роспотребнадзора.

«Приняты меры по обучению медицинского персонала... Установлено взаимодействие с властями КНР и Всемирной организацией здравоохранения», — заявила Голикова.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам при поездках в Китай для недопущения распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом.

По последним данным, в Китае зарегистрирован в общей сложности 291 случай заражения 2019-nCoV. Шесть человек скончались.