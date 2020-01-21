Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам при поездках в Китай

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, выезжающим в Китай, для недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым короновирусом.

Ведомство рекомендует при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию, не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду, не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных, использовать средства защиты органов дыхания, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приёмом пищи.

При первых признаках заболевания Роспотребнадзор советует обращаться за медпомощью в лечебные организации и не допускать самолечения. В случае обращения за медпомощью на территории России следует сообщить медперсоналу о времени и месте пребывания в Китае.

Ведомство рекомендует заранее планировать поездки в Китай и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.

Ранее в Роспотребнадзоре не исключили риска завоза коронавируса в Россию, отметив при этом низкую вероятность его массового распространения в стране.

Врач-инфекционист высшей категории Софья Русанова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию вокруг вируса.

По последним данным, в общей сложности зарегистрирован 291 случай заражения 2019-nCoV. Шесть человек скончались.