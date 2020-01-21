Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам при поездках в Китай

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Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, выезжающим в Китай, для недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым короновирусом.
Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам при поездках в Китай
  • Reuters

Ведомство рекомендует при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию, не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду, не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных, использовать средства защиты органов дыхания, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приёмом пищи.

При первых признаках заболевания Роспотребнадзор советует обращаться за медпомощью в лечебные организации и не допускать самолечения. В случае обращения за медпомощью на территории России следует сообщить медперсоналу о времени и месте пребывания в Китае.

Ведомство рекомендует заранее планировать поездки в Китай и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.

Ранее в Роспотребнадзоре не исключили риска завоза коронавируса в Россию, отметив при этом низкую вероятность его массового распространения в стране.

Врач-инфекционист высшей категории Софья Русанова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию вокруг вируса.

По последним данным, в общей сложности зарегистрирован 291 случай заражения 2019-nCoV. Шесть человек скончались.

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