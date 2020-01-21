Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам при поездках в Китай
- Reuters
Ведомство рекомендует при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию, не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду, не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных, использовать средства защиты органов дыхания, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приёмом пищи.
При первых признаках заболевания Роспотребнадзор советует обращаться за медпомощью в лечебные организации и не допускать самолечения. В случае обращения за медпомощью на территории России следует сообщить медперсоналу о времени и месте пребывания в Китае.
Ведомство рекомендует заранее планировать поездки в Китай и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.
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