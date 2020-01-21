В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой

Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.

В ходе рассмотрения законопроекта о биологической безопасности у него спросили о конкретных угрозах.

Краевой отметил, что может назвать только несколько и продемонстрировать это на примерах из повседневной жизни.

По его словам, речь идёт, в частности, об изменении свойств и форм патогенных агентов, а также характеристик и мест обитания их переносчиков.

«И наиболее яркий пример... — это как раз та инфекция, которая сейчас развивается в Китайской Народной Республике, вызванная коронавирусом», — цитирует замглавы Минздрава РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре не исключили риска завоза коронавируса в Россию, отметив при этом низкую вероятность его массового распространения в стране.

Также сообщалось, что в Приморье усилили контроль за состоянием прибывающих из КНР пассажиров.

22 января Всемирная организация здравоохранения планирует провести экстренное заседание.

Врач-инфекционист высшей категории Софья Русанова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию вокруг вируса.

По последним данным, в общей сложности зарегистрирован 291 случай заражения 2019-nCoV. Шесть человек скончались.