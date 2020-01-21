В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой
- Reuters
В ходе рассмотрения законопроекта о биологической безопасности у него спросили о конкретных угрозах.
Краевой отметил, что может назвать только несколько и продемонстрировать это на примерах из повседневной жизни.
По его словам, речь идёт, в частности, об изменении свойств и форм патогенных агентов, а также характеристик и мест обитания их переносчиков.
«И наиболее яркий пример... — это как раз та инфекция, которая сейчас развивается в Китайской Народной Республике, вызванная коронавирусом», — цитирует замглавы Минздрава РИА Новости.
Ранее в Роспотребнадзоре не исключили риска завоза коронавируса в Россию, отметив при этом низкую вероятность его массового распространения в стране.
Также сообщалось, что в Приморье усилили контроль за состоянием прибывающих из КНР пассажиров.
22 января Всемирная организация здравоохранения планирует провести экстренное заседание.
Врач-инфекционист высшей категории Софья Русанова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию вокруг вируса.
По последним данным, в общей сложности зарегистрирован 291 случай заражения 2019-nCoV. Шесть человек скончались.