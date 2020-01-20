ВОЗ проведёт экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт в среду, 22 января, экстренное заседание в связи с новым коронавирусом 2019-nCoV.

Заседание проведёт генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.

BREAKING: WHO Director-General @DrTedros will convene an Emergency Committee on the novel #coronavirus (2019-nCoV) under the International Health Regulations.

The Committee will meet on Wednesday, 22 January 2020. pic.twitter.com/w3w7ZuoTeG — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 20, 2020

Как отметили в ООН, чрезвычайный комитет обсудит, «является ли вспышка чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение».

Ранее сообщалось, что в Ухане десятки людей заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее стало известно, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса, который передаётся от человека человеку.