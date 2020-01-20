ВОЗ проведёт экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае

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Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт в среду, 22 января, экстренное заседание в связи с новым коронавирусом 2019-nCoV.
ВОЗ проведёт экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае
  • Reuters

Заседание проведёт генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.

Как отметили в ООН, чрезвычайный комитет обсудит, «является ли вспышка чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение».

Ранее сообщалось, что в Ухане десятки людей заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее стало известно, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса, который передаётся от человека человеку.

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