Новый тип коронавируса в Китае передаётся от человека к человеку

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Эксперт Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что недавно обнаруженный в китайском городе Ухань новый тип коронавируса передаётся от человека человеку.
Новый тип коронавируса в Китае передаётся от человека к человеку
  • Reuters

Как сообщает The Wall Street Journal, соответствующее заявление он сделал в интервью CCTV.

По его словам, ряд случаев заражения в стране объясняются именно контактом с инфицированными.

Ранее сообщалось, что в Ухане десятки людей заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее стало известно, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса.

Аэропорты в США уже начали проверять людей, прибывающих из китайского города Ухань, на наличие нового типа коронавируса.

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