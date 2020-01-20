Новый тип коронавируса в Китае передаётся от человека к человеку
- Reuters
Как сообщает The Wall Street Journal, соответствующее заявление он сделал в интервью CCTV.
По его словам, ряд случаев заражения в стране объясняются именно контактом с инфицированными.
Ранее сообщалось, что в Ухане десятки людей заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее стало известно, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса.
Аэропорты в США уже начали проверять людей, прибывающих из китайского города Ухань, на наличие нового типа коронавируса.