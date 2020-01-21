В Приморье усилен контроль за прибывающими из Китая из-за коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора в Приморье усилили контроль за состоянием прибывающих из Китая пассажиров из-за распространения в КНР коронавируса.

«Проводится санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу России, расположенных на территории Приморского края. При помощи приборов для дистанционного измерения температуры тела проводится контроль состояния здоровья людей, прибывающих из неблагополучных по инфекционным болезням стран, в том числе из КНР», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

Также в больницах региона опрашиваются больные респираторными заболеваниями на предмет пребывания в Китае, в том числе в городе Ухань.

Как сообщил представитель международного аэропорта Владивостока РИА Новости, контроль был усилен специалистами с прошлой недели.

Отмечается, что в январе досмотрены 86 931 человек, люди с признаками острых респираторных вирусных инфекций не обнаружены, случаи внебольничных пневмоний после пребывания в провинции Хубэй не зарегистрированы.

«Информация о ситуации по коронавирусной инфекции направлена властям и туроператорам. Прямых рейсов в Ухань через пункты пропуска в Приморье нет», — заявили в ведомстве.

Ранее в Томской области усилили работу по проверке пассажиров международных рейсов из-за нового коронавируса в Китае.

20 января в чрезвычайном комитете Всемирной организации здравоохранения заявили о намерении провести 22 января экстренное заседание в связи с новым коронавирусом 2019-nCoV.

Замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что в феврале Минздрав создаст экспресс-тест на выявление нового коронавируса, от которого в китайском городе Ухань провинции Хубэй погибли четыре человека.