В Минздраве заявили о разработке экспресс-теста на новый коронавирус

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Замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что в феврале Минздрав создаст экспресс-тест на выявление нового коронавируса.
В Минздраве заявили о разработке экспресс-теста на новый коронавирус
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«В феврале Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершит создание экспресс-теста на выявление нового коронавируса, о котором сегодня много говорят в СМИ», — написал он в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что число погибших от нового типа коронавируса в китайском городе Ухани провинции Хубэй возросло до четырёх.

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения намерен провести в среду, 22 января, экстренное заседание в связи с новым коронавирусом 2019-nCoV.

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