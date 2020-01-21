В Минздраве заявили о разработке экспресс-теста на новый коронавирус

Замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что в феврале Минздрав создаст экспресс-тест на выявление нового коронавируса.

«В феврале Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершит создание экспресс-теста на выявление нового коронавируса, о котором сегодня много говорят в СМИ», — написал он в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что число погибших от нового типа коронавируса в китайском городе Ухани провинции Хубэй возросло до четырёх.

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения намерен провести в среду, 22 января, экстренное заседание в связи с новым коронавирусом 2019-nCoV.