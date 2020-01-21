Четвёртый человек умер в Ухани от нового типа коронавируса

Четвёртый человек умер от нового типа коронавируса в китайском городе Ухань провинции Хубэй.

«По состоянию на полночь 19 января, в Ухани зарегистрировано 198 случаев заражения новым типом коронавируса, 25 человек уже выписаны из больниц, четыре человека умерли», — приводит РИА Новости сообщение городского комитета по вопросам здравоохранения Ухани.

Сообщается, что умерший — 89-летний мужчина, симптомы болезни начали проявляться 13 января.

Ранее сообщалось, что чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт в среду, 22 января, экстренное заседание в связи с новым коронавирусом 2019-nCoV.

Эксперт Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что недавно обнаруженный в китайском городе Ухань новый тип коронавируса передаётся от человека человеку.