В Томской области усилили работу с пассажирами из-за коронавируса в КНР

Короткая ссылка
В Томской области усилили работу по проверке пассажиров международных рейсов из-за нового коронавируса в Китае.
В Томской области усилили работу с пассажирами из-за коронавируса в КНР
  • Reuters

Об этом сообщает Vtomske.ru со ссылкой на начальника отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Андрея Рудикова.

«На международных рейсах в Томской области организован обязательный санитарно-карантинный контроль. Есть пункт контроля, в котором работают специалисты управления Роспотребнадзора и осуществляют контроль за въезжающими», — заявил он.

По его словам, сразу после приземления самолёта специалист выясняет у экипажа, были ли жалобы у пассажиров, требовалась ли помощь, наблюдались ли признаки недомогания.

«Сейчас нам пришли федеральные письма по усилению трансграничного контроля», — отметил Рудиков.

Он добавил, что в больницах специалисты должны выяснять у пациентов, были ли они недавно за границей.

Ранее сообщалось, что в Центре стратегического планирования Минздрава России учёные начали работу по созданию экспресс-теста для выявления коронавируса 2019-nCoV, который уже вышел за пределы Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить