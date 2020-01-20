В Томской области усилили работу с пассажирами из-за коронавируса в КНР
- Reuters
Об этом сообщает Vtomske.ru со ссылкой на начальника отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Андрея Рудикова.
«На международных рейсах в Томской области организован обязательный санитарно-карантинный контроль. Есть пункт контроля, в котором работают специалисты управления Роспотребнадзора и осуществляют контроль за въезжающими», — заявил он.
По его словам, сразу после приземления самолёта специалист выясняет у экипажа, были ли жалобы у пассажиров, требовалась ли помощь, наблюдались ли признаки недомогания.
«Сейчас нам пришли федеральные письма по усилению трансграничного контроля», — отметил Рудиков.
Он добавил, что в больницах специалисты должны выяснять у пациентов, были ли они недавно за границей.
Ранее сообщалось, что в Центре стратегического планирования Минздрава России учёные начали работу по созданию экспресс-теста для выявления коронавируса 2019-nCoV, который уже вышел за пределы Китая.