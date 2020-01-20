Российские специалисты разработают тест для выявления коронавируса из Китая

Короткая ссылка
В Центре стратегического планирования (ЦСП) Минздрава России учёные начали работу по созданию экспресс-теста для выявления коронавируса 2019-nCoV, который уже вышел за пределы Китая.
Российские специалисты разработают тест для выявления коронавируса из Китая
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Как обещают специалисты, прототип лабораторной методики будет готов к концу января. Предполагается, что диагностику вируса можно будет проводить в аэропортах.

«Мы начали работать над созданием реагентов 14 января, сразу после размещения генома вируса новой пневмонии в международной базе данных NCBI», — отметил замдиректора ЦСП Герман Шипулин.

Он добавил, что на сегодняшний день нет чёткого определения клинической картины инфекционного заболевания, вызванного этим вирусом.

По его словам, тест позволит быстро уточнить диагноз у тех, кто заболел после поездки в Китай.

Полученный набор реагентов непригоден для массовой проверки пассажиров, поскольку тестирование может занять несколько часов и заблокировать работу аэропортов.

Ранее сообщалось, что в городе Ухань третий человек скончался от нового типа коронавируса, число заразившихся достигло 198.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить