Российские специалисты разработают тест для выявления коронавируса из Китая

В Центре стратегического планирования (ЦСП) Минздрава России учёные начали работу по созданию экспресс-теста для выявления коронавируса 2019-nCoV, который уже вышел за пределы Китая.

Об этом сообщает газета «Известия».

Как обещают специалисты, прототип лабораторной методики будет готов к концу января. Предполагается, что диагностику вируса можно будет проводить в аэропортах.

«Мы начали работать над созданием реагентов 14 января, сразу после размещения генома вируса новой пневмонии в международной базе данных NCBI», — отметил замдиректора ЦСП Герман Шипулин.

Он добавил, что на сегодняшний день нет чёткого определения клинической картины инфекционного заболевания, вызванного этим вирусом.

По его словам, тест позволит быстро уточнить диагноз у тех, кто заболел после поездки в Китай.

Полученный набор реагентов непригоден для массовой проверки пассажиров, поскольку тестирование может занять несколько часов и заблокировать работу аэропортов.

Ранее сообщалось, что в городе Ухань третий человек скончался от нового типа коронавируса, число заразившихся достигло 198.