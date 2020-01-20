В Китае ещё один человек умер от нового типа коронавируса
«В городе Ухань зарегистрировано 198 случаев заражения новым типом коронавируса, из них 25 человек уже выписаны из больницы, 35 пациентов остаются в тяжелом состоянии, 9 — в крайне тяжёлом, три пациента скончались. Состояние остальных оценивается как стабильное», — приводит РИА Новости сообщение городского комитета по вопросам здравоохранения.
Среди пациентов, у которых за последние два дня выявили новый тип коронавируса, 66 мужчин и 70 женщин.
Ранее стало известно, что аэропорты в США начали проверять людей, прибывающих из китайского города Ухань, на наличие нового типа коронавируса.