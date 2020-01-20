В Китае ещё один человек умер от нового типа коронавируса

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В городе Ухань китайской провинции Хубэй третий человек скончался от нового типа коронавируса, число заразившихся достигло 198 человек.

«В городе Ухань зарегистрировано 198 случаев заражения новым типом коронавируса, из них 25 человек уже выписаны из больницы, 35 пациентов остаются в тяжелом состоянии, 9 — в крайне тяжёлом, три пациента скончались. Состояние остальных оценивается как стабильное», — приводит РИА Новости сообщение городского комитета по вопросам здравоохранения.

Среди пациентов, у которых за последние два дня выявили новый тип коронавируса, 66 мужчин и 70 женщин.

Ранее стало известно, что аэропорты в США начали проверять людей, прибывающих из китайского города Ухань, на наличие нового типа коронавируса.

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