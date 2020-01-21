Роспотребнадзор оценил шансы распространения коронавируса в России

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Исключить риск завоза коронавируса из Китая в Россию нельзя, но вероятность массового распространения вируса в России низкая. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор оценил шансы распространения коронавируса в России
  • Reuters

«Полностью исключить завоз в Россию нового коронавируса, как, впрочем, и любого другого вируса, невозможно», — говорится в сообщении.

Как указали в ведомстве, в Россию ежегодно приезжают более полутора миллионов граждан КНР и примерно столько же наших сограждан посещают Китай.

Отмечается, что даже в случае завоза нового коронавируса в Россию вероятность его широкого распространения можно оценить как низкую. Как подчеркнули в ведомстве, это стало возможным благодаря принятым Роспотребнадзором мерам.

Ранее в Минздраве России заявили, что в феврале министерство создаст экспресс-тест на выявление нового коронавируса.

По состоянию на 19 января в китайской Ухани было зарегистрировано 198 случаев заражения новым типом коронавируса, 25 человек выписали из больниц, четверо погибли. 

Как заявляли в КНР, обнаруженный новый тип коронавируса передаётся от человека человеку.

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