В США зафиксировали первый случай нового коронавируса
- Reuters
US federal health officials say a case of the coronavirus from China has been diagnosed in Seattle, according to reports. https://t.co/P7KVpogJvv— Breaking News (@BreakingNews) January 21, 2020
По информации Sky News, носитель вируса прибыл в США из Китая.
Ранее российские власти усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе с Китаем в связи с распространением в КНР нового коронавируса.
Роспотребнадзор разработал средства для лабораторной диагностики нового коронавируса.
По последним данным, в Китае зарегистрирован в общей сложности 291 случай заражения 2019-nCoV. Шесть человек скончались.