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В США зафиксировали первый случай нового коронавируса

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Первый случай коронавируса, который распространяется в Китае, зафиксирован в Соединённых Штатах. Как сообщает NBC со ссылкой на здравоохранение, заболевание диагностировано у одного человека в Сиэтле.
В США зафиксировали первый случай нового коронавируса
  • Reuters

По информации Sky News, носитель вируса прибыл в США из Китая.

Ранее российские власти усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе с Китаем в связи с распространением в КНР нового коронавируса. 

Роспотребнадзор разработал средства для лабораторной диагностики нового коронавируса.

По последним данным, в Китае зарегистрирован в общей сложности 291 случай заражения 2019-nCoV. Шесть человек скончались. 

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