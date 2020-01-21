В США зафиксировали первый случай нового коронавируса

Первый случай коронавируса, который распространяется в Китае, зафиксирован в Соединённых Штатах. Как сообщает NBC со ссылкой на здравоохранение, заболевание диагностировано у одного человека в Сиэтле.

US federal health officials say a case of the coronavirus from China has been diagnosed in Seattle, according to reports. https://t.co/P7KVpogJvv — Breaking News (@BreakingNews) January 21, 2020

По информации Sky News, носитель вируса прибыл в США из Китая.

Ранее российские власти усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе с Китаем в связи с распространением в КНР нового коронавируса.

Роспотребнадзор разработал средства для лабораторной диагностики нового коронавируса.

По последним данным, в Китае зарегистрирован в общей сложности 291 случай заражения 2019-nCoV. Шесть человек скончались.