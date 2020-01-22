Число жертв нового типа коронавируса увеличилось до девяти
- Reuters
«По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее сообщалось, что первый случай заболевания новым типом коронавируса был зафиксирован в США.
В связи с возможным распространением заболевания российские власти усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе с Китаем.
Кроме того, усиленный санитарный контроль на рейсы из КНР введён в московском аэропорту Шереметьево.