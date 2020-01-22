Число жертв нового типа коронавируса увеличилось до девяти

Жертвами нового типа коронавируса в Китае стали девять человек, ещё 440 человек заражены. Об этом сообщил заместитель главы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь.

Reuters

«По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались», — приводит РИА Новости его слова. Ранее сообщалось, что первый случай заболевания новым типом коронавируса был зафиксирован в США. В связи с возможным распространением заболевания российские власти усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе с Китаем. Кроме того, усиленный санитарный контроль на рейсы из КНР введён в московском аэропорту Шереметьево.