Аэропорт в Лондоне усилит контроль из-за нового типа коронавируса

Лондонский аэропорт Хитроу создаст отдельную зону для пассажиров, прибывающих из регионов, где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на министра транспорта Великобритании Гранта Шэппса.

«Будет выделена отдельная зона прибытия в аэропорту Хитроу для пассажиров рейсов, прибывающих напрямую из затронутых вирусом районов», — сказал он.

По его словам, власти внимательно следят за развитием ситуации с данным вирусом и предпринимают меры для защиты населения.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань десятки людей заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее стало известно, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса.

Различные государства мира уже предприняли меры в связи с появлением данного вируса. Например, аэропорты в США начали проверять людей, прибывающих из Ухани, на наличие нового типа коронавируса, а российские власти усилили санитарно-карантинный контроль на российско-китайской границе. Также Минздрав России приступил к созданию вакцины против коронавируса.

Вместе с этим появилась информация, что число жертв этого вируса увеличилось до девяти, число заражённых исчисляется сотнями, а в США зафиксировали первый случай заражения им. При этом в Китае подтвердили случаи заражения медиков новым типом коронавируса.

На фоне всех этих данных заместитель главы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь заявил о возможных мутациях нового типа коронавируса.

Ситуация с вирусом уже отразилась на фондовых рынках Азии.