Аэропорт в Лондоне усилит контроль из-за нового типа коронавируса

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Лондонский аэропорт Хитроу создаст отдельную зону для пассажиров, прибывающих из регионов, где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса.
Аэропорт в Лондоне усилит контроль из-за нового типа коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на министра транспорта Великобритании Гранта Шэппса.

«Будет выделена отдельная зона прибытия в аэропорту Хитроу для пассажиров рейсов, прибывающих напрямую из затронутых вирусом районов», — сказал он.

По его словам, власти внимательно следят за развитием ситуации с данным вирусом и предпринимают меры для защиты населения. 

Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань десятки людей заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее стало известно, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса.

Различные государства мира уже предприняли меры в связи с появлением данного вируса. Например, аэропорты в США начали проверять людей, прибывающих из Ухани, на наличие нового типа коронавируса, а российские власти усилили санитарно-карантинный контроль на российско-китайской границе. Также Минздрав России приступил к созданию вакцины против коронавируса.

Вместе с этим появилась информация, что число жертв этого вируса увеличилось до девяти, число заражённых исчисляется сотнями, а в США зафиксировали первый случай заражения им. При этом в Китае подтвердили случаи заражения медиков новым типом коронавируса.

На фоне всех этих данных заместитель главы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь заявил о возможных мутациях нового типа коронавируса.

Ситуация с вирусом уже отразилась на фондовых рынках Азии.

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