Аэропорт в Лондоне усилит контроль из-за нового типа коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на министра транспорта Великобритании Гранта Шэппса.
«Будет выделена отдельная зона прибытия в аэропорту Хитроу для пассажиров рейсов, прибывающих напрямую из затронутых вирусом районов», — сказал он.
По его словам, власти внимательно следят за развитием ситуации с данным вирусом и предпринимают меры для защиты населения.
Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань десятки людей заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее стало известно, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса.
Различные государства мира уже предприняли меры в связи с появлением данного вируса. Например, аэропорты в США начали проверять людей, прибывающих из Ухани, на наличие нового типа коронавируса, а российские власти усилили санитарно-карантинный контроль на российско-китайской границе. Также Минздрав России приступил к созданию вакцины против коронавируса.
Вместе с этим появилась информация, что число жертв этого вируса увеличилось до девяти, число заражённых исчисляется сотнями, а в США зафиксировали первый случай заражения им. При этом в Китае подтвердили случаи заражения медиков новым типом коронавируса.
На фоне всех этих данных заместитель главы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь заявил о возможных мутациях нового типа коронавируса.
Ситуация с вирусом уже отразилась на фондовых рынках Азии.