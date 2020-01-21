Заразительный спад: новости о неизвестном вирусе в Китае обвалили фондовые рынки Азии

21 января фондовые рынки азиатских стран ушли в минус в связи с информацией о нескольких случаях смерти в Китае от неизвестного вируса. Вспышки новой болезни уже зафиксированы в Японии, Таиланде и Южной Корее. Инвесторы опасаются её распространения по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. Эксперты предупреждают, что обострение ситуации может привести к резкому снижению туристического потока и падению товарооборота внутри АТР.

Во вторник, 21 января, торги на фондовом рынке Азии закрылись резким снижением котировок. Индекс Шанхайской биржи SSE Composite просел на 1,41% — до 3052 пунктов, а гонконгский Hang Seng — сразу на 2,81%, до 27 985 пунктов. Оба показателя достигли минимальных значений с начала 2020 года.

Массовая распродажа ценных бумаг наблюдалась на торговых площадках Японии, Сингапура и Южной Кореи. По словам экспертов, одной из главных причин паники среди финансовых игроков стала новость о смерти нескольких человек, заражённых новым вирусом в Китае.

Любопытно, что азиатские индексы от внушительного падения сдержал рост акций фармакологических компаний, подчеркнул эксперт компании «Международный финансовый центр» Гайдар Гасанов.

«Четверо заболевших погибли, и ещё десятки человек госпитализированы. Инвесторы беспокоятся, поэтому котировки крупных компаний заметно снизились. Под ударом оказалась сфера туризма, а также акции аэропортов стран Азии», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

В конце декабря 2019 года власти китайского города Ухань сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. 9 января Центральное телевидение КНР со ссылкой на группу специалистов назвало причиной заболевания новый вид коронавируса. На тот момент было выявлено 15 подтверждённых случаев заражения.

На сегодняшний день случаи заболевания уже зарегистрированы в Пекине, Шанхае и других крупных городах страны. При этом официальное количество заражённых увеличилось до 291 человека, а под медицинским наблюдением находятся ещё 922 человека. Об этом во вторник сообщило Центральное телевидение КНР со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения страны.

Вирус уже начал распространяться за пределы Китая. По информации властей КНР, случаи заболевания зафиксрованы в Японии, Таиланде и Южной Корее. Одновременно несколько человек были госпитализированы по подозрению на пневмонию в Сингапуре. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения республики.

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«Инвесторы помнят атипичную пневмонию, которая бушевала в Юго-Восточной Азии в 2002—2003 годах. Тогда общий экономический ущерб составил $59 млрд. Например, Гонконг потерял порядка $12 млрд или 7,6% своего ВВП», — вспомнил в разговоре с RT руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Сегодня ситуацию осложняет приближение Нового года по лунному календарю. Массовые празднования в Азии начнутся 25 января и будут продолжаться несколько недель. В это время стартует период отпусков и увеличивается турпоток. По данным South China Morning Post, в 2019 году число поездок внутри Китая в период празднований составило порядка 3 млрд.

Обострение ситуации рискует привести к ограничению работы государственных учреждений Китае. В результате падение фондовых рынков может дополнительно усилиться. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал» Илья Григорьев. По словам эксперта, дальнейший рост числа заболевших рискует привести к ограничениям в торговле сельскохозяйственными товарами.

«Если болезнь продолжит распространяться, главным фактором биржевых колебаний могут стать ограничения на перемещение сельскохозяйственных товаров как внутри Китая, так и между государствами АТР. В этом случае проблемы могут отразиться на среднесрочных макроэкономических показателях, а позже — на общем состоянии фондового рынка азиатских стран», — добавил Григорьев.

В ближайшее время инвесторы будут внимательно следить за итогами экстренного заседания Всемирной организации здравоохранения. По сообщению ООН, 22 января участники встречи обсудят, «является ли вспышка чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение».

«Инвесторы будут снижать риски и переводить деньги в такие защитные активы, как золото. Пока не будет официальных данных со стороны Китая о разработанной вакцине, которая остановит распространение вируса, ситуация будет оставаться напряжённой», — заключил Гайдар Гасанов.