Эффект домино: чем резкое замедление японской экономики может угрожать странам Азии

Объём промышленного производства в Японии снизился на 7,4% — это самое резкое падение с февраля 2013 года. Слабая деловая активность компаний страны связана с высокой налоговой нагрузкой и влиянием торговых войн. При этом рост японского ВВП уже замедлился до 0,2%, и аналитики не исключают, что рецессия начнётся уже в ближайшее время. Как проблемы одной из крупнейших экономик Азии могут угрожать остальным государствам региона — в материале RT.

В октябре 2019 года объём промышленного производства в Японии обвалился сразу на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Произошедшее снижение показателя оказалось самым масштабным за последние шесть с половиной лет. Об этом говорится в материалах Министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Согласно оценке аналитического агентства IHS Markit, деловая активность в производственном секторе Японии заметно ослабла с начала 2019 года. Так, с января по ноябрь соответствующий индекс PMI опустился с 52,6 пункта до 48,6 пункта.

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Традиционно индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

Как объяснил в беседе с RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, за последний год японское правительство не смогло обеспечить компаниям условия для наращивания инвестиций в производство. В результате, промышленная отрасль начала стагнировать.

«Несмотря на то что по многим вкладам были установлены отрицательные процентные ставки — то есть чем дольше деньги лежат на счетах предприятий, тем сильнее уменьшается сумма, — это всё равно это не стимулировало компании к инвестициям», — отметил Маслов.

Нежелание компаний активно вкладывать деньги в производство во многом связано с увеличением налоговой нагрузки на бизнес и слабым потребительским спросом. Об этом в разговоре с RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Не так давно правительство страны повысило налог с продаж с 8% до 10%, что привело к падению покупательского спроса, который и без того был невысоким. Правительство увеличивает налоги, так как необходимо обслуживать огромный госдолг объёмом 250% ВВП, а социальные расходы растут по причине тяжёлой демографической ситуации, вызванной старением населения», — пояснил аналитик.

Помимо этого, спрос на японскую продукцию начал сокращаться и за рубежом. По словам экспертов, наблюдаемое положение дел связано с растущей конкуренцией со стороны Китая и государств Юго-Восточной Азии.

«Сегодня любая японская продукция по ценам проигрывает аналогичной, сделанной в Китае или странах Юго-Восточной Азии. При этом Япония не сумела перенести большую часть своих производств за рубеж, как это сейчас делает Китай», — подчеркнул Алексей Маслов.

Давление на экономику

Впрочем, основным ударом для японской промышленности стали усиление тарифной войны США с Китаем и рост торговой напряжённости между Токио и Сеулом. Такое мнение в интервью RT выразил начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян.

«Торговые войны оказались ключевым фактором столь резкого сокращения японского промпроизводства. Япония — экспортоориентированная страна, её торговый оборот превышает 60% ВВП, а промышленность во многих секторах сосредоточена на экспорте. Потому любое ухудшение мировой торговли довольно болезненно ощущается Японией. Это, по сути, является и ключевым фактором замедления экономики страны в целом», — пояснил эксперт.

Отметим, что за последний год экспорт товаров из Японии в КНР сократился на 10,3%, в США — на 11,4%, а в Южную Корею — на 23,1%. Об этом свидетельствуют последние данные японского Таможенного управления.

Одновременно экономика азиатской страны начала резко замедляться. По подсчётам правительства Японии, в III квартале 2019 года объём ВВП вырос лишь на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Как отмечают в ведомстве, ключевой экономический индекс государства уже два месяца подряд находится на минимальном уровне за последние семь лет — 91,9 пункта.

Более того, специалисты Центра экономических исследований Японии говорят о рисках наступления рецессии в ближайшее время. Согласно отчёту организации, осенью 2018 года вероятность спада в экономике страны превысила психологически уровень 67%, а в сентябре 2019-го составила 75,3%.

Сигнал для соседей

Как полагает Алексей Маслов, возможное наступление рецессии в Японии и дальнейший спад в промышленности ослабят экономическое влияние страны в Азии. Так, многие государства региона могут начать отказываться от сотрудничества с Токио.

«По сути, это приведёт к тому, что Япония начнёт уходить или её будут отодвигать с рынков целого ряда продукции. Место Японии могут занять не только Китай, но и Малайзия, Индонезия, а также страны, находящиеся за пределами Азиатского региона. Речь идёт, например, о Бразилии или Аргентине, которые могут выпускать аналогичную продукцию при сопоставимом качестве», — отметил Алексей Маслов.

В то же время ожидаемый экономический спад в Японии рискует обернуться и негативными последствиями для государств Азии. По мнению Нарека Авакяна, рецессия в одной из крупнейших экономик региона может привести к падению спроса на энергоресурсы и ослаблению инвестиционной активности.

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«Ухудшающееся положение дел в Японии отрицательно скажется на всей мировой экономике, и в первую очередь на странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, возможное падение японского ВВП окажет давление на сырьевые цены и объёмы инвестиций», — отметил эксперт.

При этом общую ситуацию в регионе осложняет и одновременное замедление экономики КНР. Согласно прогнозу МВФ, в 2020 году темпы роста китайского ВВП впервые за 30 лет могут опуститься ниже 6%. Как отметил в интервью RT руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов, резкое ослабление сразу двух экономических гигантов Азии может поставить под удар более мелких игроков региона.

«Такие страны, как Вьетнам, Тайвань, Южная Корея, и сами Япония с Китаем стали заложниками очередного витка геополитической напряжённости. Как следствие, во всех этих странах снижается деловая активность. Риск рецессии в ряде региональных экономик пока только появился на горизонте, и правительства уже принимают меры экономического стимулирования, но тем не менее перспективы следующего года остаются для Азии крайне неопределёнными», — заключил аналитик.