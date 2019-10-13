Торговый проигрыш: чем вызвана угроза экономического спада в Японии

С начала 2019 года ключевой индикатор экономики Японии продемонстрировал рекордное за последние 10 лет падение. Власти страны заявляют об ухудшающемся экономическом положении, а японские специалисты прогнозируют наступление рецессии с вероятностью 93%. Одной из главных причин опасений стала торговая война США и Китая. После конфликта с Вашингтоном Пекин заметно уменьшил закупки товаров у своих торговых партнёров, включая Токио. Потеря китайских покупателей обернулась ущербом для бизнеса и промышленности Японии. При этом ситуацию осложняет рост налоговой нагрузки в стране. Что может произойти с японской экономикой — в материале RT.

С начала 2019 года ключевой экономический индекс Японии продемонстрировал рекордное за последние 10 лет падение. По данным правительства страны, с января по август показатель снизился с 97,2 до 91,7 пункта. Значение стало самым низким с ноября 2009 года.

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В своём последнем обзоре японский кабинет министров оценил текущее состояние экономики страны как «ухудшающееся».

Более того, специалисты Центра экономических исследований Японии предупреждают о возможном наступлении рецессии в ближайшее время. Согласно отчёту организации, ещё осенью 2018 года вероятность спада в экономике азиатской страны составляла 67%, а на сегодняшний день выросла до 92,8%.

Одной из главных угроз для японской экономики опрошенные RT эксперты считают торговую войну США и Китая. В результате тарифного конфликта со Штатами деловая активность в КНР начала замедляться, и Пекин уменьшил закупки продукции у своих торговых партнёров. Так, за последний год экспорт товаров из Японии в КНР сократился сразу на 12,1%. Об этом говорится в материалах японского Таможенного управления.

«В результате торговой войны со Штатами Китай заметно уменьшил закупки товаров у Японии и Южной Кореи. При этом корейцы уже пошли на диалог с Пекином о восстановлении объёмов поставок, а у японцев пока не получается выйти на какую-то договорённость с КНР. Это значит, что товары из Японии, прежде всего электроника и компоненты к ней, будут поступать в Китай в более малых объёмах. Это проигрыш для японской торговли», — рассказал в беседе с RT Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Напомним, в 2018 году Штаты обвинили КНР в незаконном получении американских технологий и повысили пошлины на ввозимые в страну китайские товары. Пекин ввёл ответные меры. После череды переговоров в мае 2019 года США пошли на обострение конфликта: помимо введения новых пошлин, американские технологические компании начали прекращать сотрудничество с Huawei. В августе страны в очередной раз не смогли договориться об условиях торговой сделки и с сентября ввели новые взаимные ограничения.

Отметим, что в настоящий момент Пекин остаётся ключевым торговым партнёром для Токио. По оценке Таможенного управления Японии, доля Китая в товарообороте страны составляет порядка 21%. Таким образом, снижение поставок в КНР в первую ударило по японским компаниям — экспортёрам и организациям потребительского сектора. Об этом в интервью RT рассказал старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Как отмечает эксперт, риски рецессии также усиливает наметившийся спад в японской промышленности. По данным аналитического агентства IHS Markit, в сентябре деловая активность в производственном секторе Японии ослабла рекордно за последние полгода. Соответствующий индекс PMI впервые с февраля опустился до 48,9 пунктов.

Традиционно индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

«Промышленное производство показало отрицательную динамику, а потребительская уверенность в стране опустилась до уровней, которые в последний раз наблюдались после землетрясения 2011 года», — пояснил Сергей Суверов.

«Двадцать семь лет дефицита»

Согласно оценке опрошенных RT аналитиков, помимо влияния торговых войн ухудшение потребительских настроений в Японии также связано с ростом налоговой нагрузки на граждан. С 1 октября правительство повысило налог на потребление с 8% до 10% — сбор взимают с покупателей в момент приобретения товаров или услуг. Такое решение в Токио приняли по рекомендации специалистов Организации стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Необходимость повышения налогов в Японии эксперты ОЭСР объясняют нехваткой бюджетных средств для обслуживания госдолга и увеличения затрат на соцобеспечение. В настоящий момент объём долговой нагрузки страны более чем в два раза превышает размер японской экономики. Одновременно стремительно стареющее население вынуждает руководство страны увеличивать расходы на здравоохранение. По прогнозу ОЭСР, с 2015 по 2050 годы доля пожилых людей среди трудоспособного населения Японии может вырасти с 50% до 79%.

«Двадцать семь лет непрерывного дефицита бюджета привели к тому, что в 2018 году государственный долг достиг 226% ВВП, что является самым высоким показателем за всю историю ОЭСР. Как ожидают в японском правительстве, из-за старения населения расходы на здравоохранение и социальную помощь достигнут 4,7% ВВП к 2060 году», — говорится в исследовании ОЭСР.

Как отмечают в организации, для устранения дефицита бюджета Японии необходимо увеличить налог на потребление до уровня 20—26%. Впрочем, опрошенные RT эксперты считают, что даже недавнее повышение показателя до 10% может подтолкнуть экономику к спаду.

«Очередное повышение налога на потребление с 8% до 10% ухудшило ситуацию в потребительском секторе, значение которого для постиндустриальной экономики Японии очень велико. Стоит отметить, что следом за двумя предыдущими повышениями налога на потребление в 1997 и 2014 годах японская экономика скатывалась к рецессии», — пояснил Сергей Суверов.