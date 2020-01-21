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Минздрав России приступил к созданию вакцины против нового коронавируса

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В Минздраве России началась работа по созданию вакцины против нового коронавируса, который распространился в Китае.
Минздрав России приступил к созданию вакцины против нового коронавируса
  • РИА Новости

«Мы начинаем работу над этим, но здесь нужно решить несколько принципиальных вопросов», — цитирует ТАСС заместителя министра здравоохранения России Сергея Краевого.

Министр уточнил, что ведомству необходимы соответствующая модель на животных, а также сам живой вирус.

«Идёт работа по взаимодействию нашего института с китайскими товарищами с целью получения соответствующих биологических материалов», — добавил он.

Ранее Краевой заявил, что распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению.

21 января в Роспотребнадзоре не исключили риска завоза коронавируса в Россию, отметив при этом низкую вероятность его массового распространения в стране.

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