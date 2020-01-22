В аэропорту Внуково усилен санитарно-карантинный контроль

В аэропорту Внуково организован санитарно-карантинный досмотр всех воздушных судов, которые прибывают из Китая и Таиланда, в целях недопущения завоза и распространения нового коронавируса. Об этом заявили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

«С целью недопущения завоза и распространения на территории Москвы случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом, усилен санитарно-карантинный контроль в международном аэропорту «Внуково», — говорится в сообщении.

Как отмечается, был организован обязательный санитарно-карантинный досмотр соответствующих воздушных судов.

«Всего с 01.01.2020 досмотрено 509 рейсов, из них 19 из КНР. Число досмотренных лиц — 119 786, из них прилетевших из КНР — 6261 человек», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург из Китая прибыл пассажир с подозрением на ОРВИ. Как заявлялось, в больницу были доставлены два человека с подозрением на ОРВИ, россиянин и гражданин КНР.

В Минздраве указали, что в настоящее время идёт «стадия обследования пациентов с подозрением на коронавирус» в Санкт-Петербурге, а результаты будут известны через несколько дней.

Позднее в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что у студента из Китая не обнаружили наличия коронавируса в организме.

Также сообщалось, что в Москве был госпитализирован возможный носитель коронавируса, прилетевший из Бангкока, но в Шереметьеве эти данные опровергли.