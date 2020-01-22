В аэропорту Внуково усилен санитарно-карантинный контроль
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- РИА Новости
«С целью недопущения завоза и распространения на территории Москвы случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом, усилен санитарно-карантинный контроль в международном аэропорту «Внуково», — говорится в сообщении.
Как отмечается, был организован обязательный санитарно-карантинный досмотр соответствующих воздушных судов.
«Всего с 01.01.2020 досмотрено 509 рейсов, из них 19 из КНР. Число досмотренных лиц — 119 786, из них прилетевших из КНР — 6261 человек», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург из Китая прибыл пассажир с подозрением на ОРВИ. Как заявлялось, в больницу были доставлены два человека с подозрением на ОРВИ, россиянин и гражданин КНР.
В Минздраве указали, что в настоящее время идёт «стадия обследования пациентов с подозрением на коронавирус» в Санкт-Петербурге, а результаты будут известны через несколько дней.
Позднее в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что у студента из Китая не обнаружили наличия коронавируса в организме.
Также сообщалось, что в Москве был госпитализирован возможный носитель коронавируса, прилетевший из Бангкока, но в Шереметьеве эти данные опровергли.