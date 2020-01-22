В Шереметьеве опровергли сообщения о коронавирусе у пассажира из Бангкока

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Анастасия Румянцева
В пресс-службе международного аэропорта Шереметьево рассказали RT, что у пассажира из Бангкока, прилетевшего в Москву, нет коронавируса.
В Шереметьеве опровергли сообщения о коронавирусе у пассажира из Бангкока
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Пассажир рейса SU271 авиакомпании «Аэрофлот», прибывший в Москву из Бангкока, уже вылетел за границу. Недомогание гражданина Канады было связано с пищевым отравлением», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализирован возможный носитель коронавируса, прилетевший из Бангкока.

Кроме того, появились данные о том, что пассажир с подозрением на ОРВИ прилетел в Санкт-Петербург из Китая.

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