В Шереметьеве опровергли сообщения о коронавирусе у пассажира из Бангкока
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- РИА Новости
«Пассажир рейса SU271 авиакомпании «Аэрофлот», прибывший в Москву из Бангкока, уже вылетел за границу. Недомогание гражданина Канады было связано с пищевым отравлением», — рассказали в пресс-службе аэропорта.
Ранее сообщалось, что в Москве госпитализирован возможный носитель коронавируса, прилетевший из Бангкока.
Кроме того, появились данные о том, что пассажир с подозрением на ОРВИ прилетел в Санкт-Петербург из Китая.