В Петербург из Китая прибыл мужчина с подозрением на ОРВИ

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Пассажир с подозрением на ОРВИ прилетел в Санкт-Петербург из Китая, передаёт РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-губернатора города Анны Митяниной.
В Петербург из Китая прибыл мужчина с подозрением на ОРВИ
  • РИА Новости

Там отметили, что мужчина доставлен в больницу имени Боткина.

«Он прибыл рейсом из Шанхая с подозрением на ОРВИ, дальнейшие выводы можно будет делать по результатам проведённых анализов», — сказали в аппарате.

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передаётся от человека к человеку.

Он уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. 

По последним данным, число погибших от нового типа коронавируса возросло до 17, ещё более 500 заражены.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России идёт разработка вакцины. Ведомство усилило санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска на российских границах.

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