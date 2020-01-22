В Петербург из Китая прибыл мужчина с подозрением на ОРВИ
- РИА Новости
Там отметили, что мужчина доставлен в больницу имени Боткина.
«Он прибыл рейсом из Шанхая с подозрением на ОРВИ, дальнейшие выводы можно будет делать по результатам проведённых анализов», — сказали в аппарате.
В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передаётся от человека к человеку.
Он уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде.
По последним данным, число погибших от нового типа коронавируса возросло до 17, ещё более 500 заражены.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России идёт разработка вакцины. Ведомство усилило санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска на российских границах.