Усилен контроль на всех пунктах пропуска в Россию из-за коронавируса

Начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова сообщила, что ведомство усилило санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска на границах России.

«Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль во всех пунктах пропуска на границах с Российской Федерацией, не только на границе с Китаем», — цитирует ТАСС Ежлову.

Ранее в Комитете по вопросам здравоохранения КНР рассказали, что случаи заражения новым типом коронавируса медицинского персонала в городе Ухань провинции Хубэй подтверждают факт передачи инфекции воздушно-капельным путём и свидетельствуют о необходимости принять дополнительные профилактические меры в больницах.

По последним данным, жертвами нового типа коронавируса в КНР стали девять человек, ещё 440 заражены.

Врач, телеведущая Елена Малышева в беседе с ФАН оценила ситуацию вокруг коронавируса из Китая.