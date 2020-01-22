Усилен контроль на всех пунктах пропуска в Россию из-за коронавируса
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«Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль во всех пунктах пропуска на границах с Российской Федерацией, не только на границе с Китаем», — цитирует ТАСС Ежлову.
Ранее в Комитете по вопросам здравоохранения КНР рассказали, что случаи заражения новым типом коронавируса медицинского персонала в городе Ухань провинции Хубэй подтверждают факт передачи инфекции воздушно-капельным путём и свидетельствуют о необходимости принять дополнительные профилактические меры в больницах.
По последним данным, жертвами нового типа коронавируса в КНР стали девять человек, ещё 440 заражены.
Врач, телеведущая Елена Малышева в беседе с ФАН оценила ситуацию вокруг коронавируса из Китая.