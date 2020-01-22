В России разрабатывают вакцину от нового коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия разрабатывает вакцину от нового коронавируса.

«Да, разработка вакцины, конечно, ведётся. Каждый раз, когда мы имеем последовательность (вируса), мы немедленно начинаем разработку вакцины», — цитирует РИА Новости Попову.

Ранее Роспотребнадзор разработал средства для лабораторной диагностики нового коронавируса.

В Комитете по вопросам здравоохранения КНР рассказали, что случаи заражения новым типом коронавируса медицинского персонала в городе Ухань провинции Хубэй подтверждают факт передачи инфекции воздушно-капельным путём и свидетельствуют о необходимости принять дополнительные меры профилактики в больницах.

Врач, телеведущая Елена Малышева в беседе с ФАН оценила ситуацию вокруг коронавируса из Китая.