В России разрабатывают вакцину от нового коронавируса

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия разрабатывает вакцину от нового коронавируса.
В России разрабатывают вакцину от нового коронавируса
  • © Анна Раткогло
  • РИА Новости

«Да, разработка вакцины, конечно, ведётся. Каждый раз, когда мы имеем последовательность (вируса), мы немедленно начинаем разработку вакцины», — цитирует РИА Новости Попову.

Ранее Роспотребнадзор разработал средства для лабораторной диагностики нового коронавируса.

В Комитете по вопросам здравоохранения КНР рассказали, что случаи заражения новым типом коронавируса медицинского персонала в городе Ухань провинции Хубэй подтверждают факт передачи инфекции воздушно-капельным путём и свидетельствуют о необходимости принять дополнительные меры профилактики в больницах.

Врач, телеведущая Елена Малышева в беседе с ФАН оценила ситуацию вокруг коронавируса из Китая.

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