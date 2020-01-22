Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 17

Власти Китая сообщили, что число погибших от нового типа коронавируса возросло до 17.

Как сообщает ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил глава Комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Ян Юньянь.

«По данным на 20:00 по местному времени (15:00 мск. — RT), количество инфицированных в провинции Хубэй составило 444, 17 человек умерли», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань десятки людей заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее стало известно, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства уже приняли меры в связи с появлением данного вируса. Например, аэропорты в США и Великобритании начали проверять людей, прибывающих из Ухани, на наличие нового типа коронавируса, а российские власти усилили санитарно-карантинный контроль на российско-китайской границе. Также Минздрав России приступил к созданию вакцины против коронавируса.

Вместе с этим появилась информация, что число жертв этого вируса продолжает расти, как и число заражённых. Увеличивается и география распространения вируса. В частности, в США зафиксировали первый случай заражения. При этом в Китае подтвердили случаи заражения медиков.

На фоне этих данных заместитель главы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь заявил о возможных мутациях нового типа коронавируса.