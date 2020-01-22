В Минздраве прокомментировали подозрение на коронавирус в Петербурге
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
«Сейчас идёт стадия обследования пациентов с подозрением на коронавирус в Санкт-Петербурге. Результаты будут известны через несколько дней», — приводит ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург из Китая прибыл пассажир с подозрением на ОРВИ.
Как заявили в клинической инфекционной больнице имени Боткина, в медучреждение доставили двух человек с подозрением на ОРВИ.
Один из них россиянин, другой — гражданин Китая.
Также сообщалось, что в Москве был госпитализирован возможный носитель коронавируса, прилетевший из Бангкока, но в Шереметьеве эти данные опровергли.