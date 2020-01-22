В Минздраве прокомментировали подозрение на коронавирус в Петербурге

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Обследование пациентов, которые были госпитализированы в Санкт-Петербурге с подозрением на обнаруженный в Китае коронавирус, займёт несколько дней. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В Минздраве прокомментировали подозрение на коронавирус в Петербурге
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Сейчас идёт стадия обследования пациентов с подозрением на коронавирус в Санкт-Петербурге. Результаты будут известны через несколько дней», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург из Китая прибыл пассажир с подозрением на ОРВИ

Как заявили в клинической инфекционной больнице имени Боткина, в медучреждение доставили двух человек с подозрением на ОРВИ.

Один из них россиянин, другой — гражданин Китая.

Также сообщалось, что в Москве был госпитализирован возможный носитель коронавируса, прилетевший из Бангкока, но в Шереметьеве эти данные опровергли

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