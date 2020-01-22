Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ

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Двух человек доставили в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ, один из них россиянин, другой — гражданин Китая.
Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на главврача больницы Алексея Яковлева.

«Анализы взяты, идёт нормальный процесс обследования. (Постановка диагноза. — RT) занимает не одну секунду. Нас интересуют люди, которые были в Китае», — сообщил Яковлев.

Ранее в аппарате петербургского вице-губернатора сообщили, что пассажир с подозрением на ОРВИ прилетел в Пулково из Китая.

В конце декабря китайские власти рассказали о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передаётся от человека к человеку.

Он распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. 

Согласно последним данным, 17 человек погибли от этого типа коронавируса, ещё более 500 заражены.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России идёт разработка вакцины. Ведомство усилило санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска на границах России.

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