Коронавирус у прилетевшего в Петербург гражданина КНР не подтвердился
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- РИА Новости
«У гражданина Китая не подтвердился коронавирус. Анализы готовы, у него обычная ОРВИ», — сообщила представитель комитета.
Ранее сообщалось, что в Петербург из Китая прибыл пассажир с подозрением на ОРВИ.
Как заявили в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, в медучреждение доставили двух человек с подозрением на ОРВИ.
Один из них россиянин, другой — гражданин Китая.
В конце декабря китайские власти рассказали о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передаётся от человека к человеку.
Согласно последним данным, 17 человек погибли от этого типа коронавируса, ещё более 500 заражены.