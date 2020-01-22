Коронавирус у прилетевшего в Петербург гражданина КНР не подтвердился

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У студента из Китая, госпитализированного ранее в Санкт-Петербурге, не обнаружили наличия коронавируса в организме. Об этом информирует ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Коронавирус у прилетевшего в Петербург гражданина КНР не подтвердился
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«У гражданина Китая не подтвердился коронавирус. Анализы готовы, у него обычная ОРВИ», — сообщила представитель комитета.

Ранее сообщалось, что в Петербург из Китая прибыл пассажир с подозрением на ОРВИ

Как заявили в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, в медучреждение доставили двух человек с подозрением на ОРВИ.

Один из них россиянин, другой — гражданин Китая.

В конце декабря китайские власти рассказали о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передаётся от человека к человеку.

Согласно последним данным, 17 человек погибли от этого типа коронавируса, ещё более 500 заражены.

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