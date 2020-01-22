«Вакцины против него нет»: стоит ли россиянам опасаться нового коронавируса

Число умерших от нового коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Китае, возросло до 17 человек, заболели уже более 400. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всех границах России, аналогичные меры приняли некоторые международные аэропорты. Кроме того, появились сообщения, что в Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы два человека, однако позднее власти города не подтвердили диагноз у одного из них. Второй проходит обследование, его результаты пока неизвестны. По мнению экспертов, поводов для паники нет, однако россиянам следует проявлять осторожность и не забывать про меры защиты от вируса.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всех границах России из-за нового типа коронавируса, зафиксированного в Китае. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова. По её словам, пункты пропуска ужесточили досмотр ещё 31 декабря, опасность для страны «полностью минимизирована».

«У нас есть своя тест-система, мы её разработали... Мы усилили контроль на границе, на всех 200 с лишним пунктах пропуска ведётся усиленный контроль», — цитирует Попову РИА Новости.

В частности, в московском аэропорту Шереметьево специалисты проверяют прибывших из Китая пассажиров с помощью переносных и стационарных тепловизоров. При выявлении у пассажира повышенной температуры на борт немедленно вызывается медицинская бригада, и в случае обнаружения симптомов коронавирусной инфекции пассажира изолируют в специальное помещение и госпитализируют в инфекционную больницу.

Аналогичные меры приняла администрация международного аэропорта Шоуду в Пекине. Чтобы не допустить распространение вируса, медики начнут измерять температуру у всех прибывших из Уханя — города, где впервые зафиксировали вспышку заболевания. В терминалах аэропорта увеличат количество подаваемого воздуха из воздухоочистителей, а также усилят меры по стерилизации помещений.

В свою очередь, лондонский аэропорт Хитроу сообщил, что создаст отдельную зону для пассажиров, прибывающих из регионов, где отмечены случаи заболевания.

Медицинский персонал возле госпиталя в Ухане

Reuters

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Врач, эксперт Тимур Пестерев в разговоре с RT пояснил, что у некоторых заболевших возникает только лёгкое недомогание, а у тех, чей организм ослаблен другими заболеваниями, вирус «лютует в полную силу».

«Слишком сильно бояться этого не стоит. Коронавирус в принципе неплохо известен человеку. Можно сказать, что это ОРВИ, нужны стандартные методы защиты: не появляться в местах большого скопления людей, соблюдать предосторожности — использовать маски и другие методы защиты от инфекции», — отметил он.

Эксперт добавил, что, даже если эта инфекция придёт в Россию, она вряд ли распространится.

«У нас довольно хорошая противоэпидемическая служба, и информированность населения высокая», — отметил он.

В конце декабря 2019 года власти китайского города Ухань сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Позже Центральное телевидение КНР со ссылкой на группу специалистов назвало причиной заболевания новый вид коронавируса.

На сегодняшний день случаи заболевания были зарегистрированы в Пекине, Шанхае и других крупных городах страны.

По последним данным, от вируса уже скончались 17 человек. Число заражённых в провинции Хубэй, где впервые было завиксировано заболевание, составило 444 человека.

Об этом рассказал глава комитета по делам здравоохранения провинции Ян Юньянь, передаёт ТАСС.

Вирус уже начал распространяться за пределы Китая. По информации властей КНР, случаи заболевания зафиксированы в Японии, Таиланде, Южной Корее, США. Несколько человек были госпитализированы с подозрением на коронавирус в Сингапуре и Мексике.

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22 января в СМИ появилась информация, что в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Петербурге был направлен прибывший из Китая в аэропорт Пулково россиянин с подозрением на вирус. Затем сообщили и о втором обращении с аналогичными симптомами.

«Второй случай зарегистрирован сегодня. Это гражданин КНР, который прибыл в Санкт-Петербург ранее, неделю назад. В связи с плохим самочувствием сегодня сам обратился в медицинское коммерческое учреждение. После этого он был также госпитализирован с симптомами ОРВИ, высокой температурой в инфекционную больницу им. С.П. Боткина», — сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Между тем власти города не подтвердили случай заболевания коронавирусом у гражданина КНР.

«У гражданина Китая не подтвердился коронавирус. Анализы готовы, у него обычная ОРВИ», — цитирует ТАСС пресс-службу городского комитета по здравоохранению.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко накануне назвал ситуацию с заболеванием серьёзной, а также призвал россиян воздержаться от поездок в Китай, где с 25 января по 1 февраля будут праздновать Новый год.

«И я думаю, что первого числа ситуация изменится не в лучшую сторону — возможен рост, потому что все перемешаются. Это касается и России, потому что на Дальнем Востоке много китайцев, которые постоянно работают у нас: они все уедут туда, а потом приедут назад», – рассказал Онищенко.

Всемирная организация здравоохранения объявила о заседании комитета по чрезвычайным ситуациям 22 января, в ходе которого ВОЗ сможет оценить ситуацию и дать рекомендации всем странам. В совещании принимают участие эксперты от Роспотребнадзора.

Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в разговоре с RT отметил, что случаи летального исхода настораживают.

Эксперт напомнил, что впервые внимание мирового сообщества оказалось приковано к коронавирусам в 2002 году, когда в Китае началась первая эпидемия, распространившаяся на ряд стран и спровоцировавшая панику из-за высокой смертности.

Академик пояснил, что опасность нового вируса пока трудно предсказать, однако ситуацию необходимо серьёзно контролировать.

«Мы знаем, что с вирусами шутки плохи. Самое главное, что вакцины против него нет, и противовирусные препараты, которые существуют, против него пока не испытаны, не было наблюдений. Процент умерших, в сущности, нельзя считать высоким, это не половина, не 80%, пока это 1%. Но всё равно, поскольку есть летальность, эта настораживает. Надо быть начеку», — добавил он.