В Китае изолировали два города из-за коронавируса

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Власти Китая полностью изолировали города Ухань и Хуанган в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.
В Китае изолировали два города из-за коронавируса
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Хуангана, в городе перестаёт работать общественный транспорт, а также железнодорожное сообщение в выездном направлении.

«Без особой необходимости жители не должны покидать город», — говорится в заявлении.

По данным агентства, ранее аналогичные меры были введены в отношении Уханя.

Отмечается, что в городах также отменены все массово-развлекательные мероприятия, а центральные рынки прекращают свою работу на неопределённое время.

Вместе с этим уточняется, что автомобили все ещё могут проезжать в Хуанган и покидать его, однако все люди, а также животные, без исключения должны проходить эпидемиологическую проверку.

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки людей заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса.

Различные государства мира уже приняли меры в связи с появлением данного вируса. Например, аэропорты СШАВеликобританииРоссии и ряда других стран начали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по планете и даже заражать врачей.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло отметки в 617.

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