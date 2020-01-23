В Сингапуре зафиксировали первый случай нового коронавируса

Власти Сингапура зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV.

Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

По информации издания, заражённым оказался житель Ухани 66 лет, который прибыл в Сингапур в составе группы из девяти человек 20 января и остановился в комплексе Shangri-La's Rasa Sentosa resort.

Отмечается, что сын мужчины был доставлен в больницу с подозрением на наличие 2019-nCoV. Остальные члены группы были помещены на двухнедельный карантин.

Уточняется, что к настоящему моменту сингапурские власти зафиксировали 28 предполагаемых случаев нового коронавируса в стране. У семерых из них диагноз не подтвердился, остальных всё ещё проверяют.

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки людей заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства уже приняли меры в связи с появлением данного вируса. Например, аэропорты США, Великобритании, России и ряда других стран начали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, однако 2019-nCoV продолжает распространяться, заражены даже врачи.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 617, а два города уже изолированы из-за коронавируса.

Подробнее — в материале RT.