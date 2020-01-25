Китай усилил меры по обнаружению коронавируса на транспорте

Власти Китая приняли общенациональные меры по обнаружению нового типа коронавируса на транспорте.

Об этом сообщает AFP.

«Китай принимает общенациональные меры по обнаружению вируса на авиарейсах, в поездах и автобусах», — пишет агентство.

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства уже приняли меры в связи с возникновением данного заболевания. Например, аэропорты США, Великобритании, России и ряда других стран начали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Случаи заболевания зафиксировали в США, Сингапуре, Вьетнаме и других государствах.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 1287.

Главный врач ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев в беседе с URA.RU отметил, что риску заражения новым коронавирусом подвержены лица с ослабленным иммунитетом: дети, пожилые люди и граждане, имеющие хронические заболевания.