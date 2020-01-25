Китай усилил меры по обнаружению коронавируса на транспорте

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Власти Китая приняли общенациональные меры по обнаружению нового типа коронавируса на транспорте.
Китай усилил меры по обнаружению коронавируса на транспорте
  • Reuters
  • © Aly Song

Об этом сообщает AFP.

«Китай принимает общенациональные меры по обнаружению вируса на авиарейсах, в поездах и автобусах», — пишет агентство.

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства уже приняли меры в связи с возникновением данного заболевания. Например, аэропорты СШАВеликобританииРоссии и ряда других стран начали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Случаи заболевания зафиксировали в СШАСингапуреВьетнаме и других государствах.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 1287.

Главный врач ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев в беседе с URA.RU отметил, что риску заражения новым коронавирусом подвержены лица с ослабленным иммунитетом: дети, пожилые люди и граждане, имеющие хронические заболевания.

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